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«Флаг НАТО в Крыму». Орбан обратился к ЕС из-за конфликта на Украине

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан призвал Европу определиться со своими целями в конфликте на Украине, пишет n-tv.

Источник: AP 2023

«Эта война направлена на обеспечение права Украины на членство в НАТО, что Россия категорически отвергает, а Запад полностью поддерживает. Но хотим ли мы, чтобы в Крыму был флаг НАТО? На самом деле никто ничего не прояснил», — сказал он.

Орбан добавил, что вместо этого финансируется гибель молодых украинцев.

Президент России Владимир Путин в июне выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.

ЕС