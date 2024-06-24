Путин поблагодарил Ким Чен Ына за гостеприимство

Российский президент 18—19 июня приезжал с государственным визитом в Пхеньян. Это был его первый официальный визит в КНДР с 2000 года. В ходе визита Путин вместе с северокорейским лидером Ким Чен Ыном подписали Договор о стратегическом партнерстве. Он заменил ряд соглашений, в том числе договоры о дружбе. По словам Путина, договор предусматривает «оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников этого документа».