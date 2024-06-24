Путин поблагодарил Ким Чен Ына за гостеприимство

«Этот государственный визит имел особое значение: он обеспечил вывод отношений между Москвой и Пхеньяном на беспрецедентно высокий уровень всеобъемлющего стратегического партнерства», — говорится в телеграмме.
Путин также отметил, что будет рад продолжению конструктивного диалога и тесной совместной работы с северокорейскими властями.
Российский президент
Реакцией Южной Кореи на этот договор стало решение о пересмотре позиции по поставкам оружия на Украину. Сеул считает, что Москва намерена передать Пхеньяну военные технологии. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны — участницы альянса сплотиться на фоне сотрудничества России и КНДР. В Кремле сочли предсказуемой, но непонятной реакцию других стран на договор с Пхеньяном.