МИД подтвердил задержание казахстанца за вандализм в Помпеях

МИД РК подтвердил задержание гражданина Казахстана в Италии за нанесение ущерба архитектурному памятнику в Помпеях, передает El.kz.
По информации министерства, наш соотечественник был задержан за незаконное нанесение надписи на историческом здании. «В Италии был задержан наш гражданин за незаконное нанесение надписи на историческом здании. После завершения всех необходимых формальностей в правоохранительных органах, он был отпущен», — сообщили в Министерстве иностранных дел РК.
Дальнейшее судебное разбирательство в отношении казахстанца будет проведено в административном порядке.
Ранее стало известно, что казахстанского туриста задержали за нанесение надписи «ALI» на древней стене Дома Цеев в Археологическом парке Помпеи. Мужчине придется возместить ущерб за восстановление памятника.