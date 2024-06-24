МИД подтвердил задержание казахстанца за вандализм в Помпеях

По информации министерства, наш соотечественник был задержан за незаконное нанесение надписи на историческом здании. «В Италии был задержан наш гражданин за незаконное нанесение надписи на историческом здании. После завершения всех необходимых формальностей в правоохранительных органах, он был отпущен», — сообщили в Министерстве иностранных дел РК.