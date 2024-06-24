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В Самарканде начнут обучать медиков, которые смогут работать в Германии и других странах Евросоюза

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Самарканде открылась совместная Узбекистано-Германская международная высшая школа международных медицинских наук. Она будет носить имена Абу Али ибн Сины и Генриха Шипперса, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Freepik

По данным «Дунё», неправительственное образовательное и научно-методическое учреждение создано Центром публично-правовых исследований нашей страны в сотрудничестве с Немецким Людвигсбургским университетом прикладных наук и Профессиональной академией Хаймерер.

Проект займется развитием медицинского образования и подготовкой квалифицированных медицинских работников и управленческих кадров для системы здравоохранения. Образовательная программа в ней будет многоступенчатой. Сначала студенты пройдут девятимесячный специализированный подготовительный этап по немецкому языку для будущего профессионального образования и работы в международной среде. Далее их ждет трехлетняя профессиональная подготовка к работе в различных медицинских учреждениях. А с 2026 года будет введено более углубленное четырехлетнее (бакалавриат) и двухгодичное магистерское образование.

Одним из главных преимуществ школы станет международное признание дипломов. Выпускники этого учебного заведения получат возможность работать не только в Узбекистане, но и в Германии и других странах Евросоюза, что значительно расширит географию их профессиональных перспектив.

медицина
образование
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