В Самарканде начнут обучать медиков, которые смогут работать в Германии и других странах Евросоюза

Проект займется развитием медицинского образования и подготовкой квалифицированных медицинских работников и управленческих кадров для системы здравоохранения. Образовательная программа в ней будет многоступенчатой. Сначала студенты пройдут девятимесячный специализированный подготовительный этап по немецкому языку для будущего профессионального образования и работы в международной среде. Далее их ждет трехлетняя профессиональная подготовка к работе в различных медицинских учреждениях. А с 2026 года будет введено более углубленное четырехлетнее (бакалавриат) и двухгодичное магистерское образование.