В Самарканде начнут обучать медиков, которые смогут работать в Германии и других странах Евросоюза

По данным «Дунё», неправительственное образовательное и научно-методическое учреждение создано Центром публично-правовых исследований нашей страны в сотрудничестве с Немецким Людвигсбургским университетом прикладных наук и Профессиональной академией Хаймерер.
Проект займется развитием медицинского образования и подготовкой квалифицированных медицинских работников и управленческих кадров для системы здравоохранения. Образовательная программа в ней будет многоступенчатой. Сначала студенты пройдут девятимесячный специализированный подготовительный этап по немецкому языку для будущего профессионального образования и работы в международной среде. Далее их ждет трехлетняя профессиональная подготовка к работе в различных медицинских учреждениях. А с 2026 года будет введено более углубленное четырехлетнее (бакалавриат) и двухгодичное магистерское образование.
Одним из главных преимуществ школы станет международное признание дипломов. Выпускники этого учебного заведения получат возможность работать не только в Узбекистане, но и в Германии и других странах Евросоюза, что значительно расширит географию их профессиональных перспектив.