Госсекретарь Совбеза: Беларусь не подталкивает мигрантов наносить вред Польше

Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович в интервью телеканалу «Беларусь 1» подчеркнул, что Беларусь не подталкивает мигрантов к нанесению вреда Польше, пишет БелТА.
— Беларусь никаких шагов не предпринимает. Мы охраняем свою границу, — заявил Вольфович.
Он обратил внимание на то, что мигранты есть, они идут, их не остановишь. Госсекретарь Совбеза уточнил, что это люди, нацеленные на хорошую жизнь на Запада, о которой Запад всегда говорит. Комментируя инциденты на белорусско-польской границе, он уточнил, что ко всему следует подходить взвешенно и обоснованно.
По словам Вольфовича, мигрантов сейчас не более, чем когда-либо. Он также сказал, что нагнетание обстановки со стороны Польши и Прибалтики говорит про их недальновидную политику.