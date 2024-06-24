Госсекретарь Совбеза: Беларусь не подталкивает мигрантов наносить вред Польше

Он обратил внимание на то, что мигранты есть, они идут, их не остановишь. Госсекретарь Совбеза уточнил, что это люди, нацеленные на хорошую жизнь на Запада, о которой Запад всегда говорит. Комментируя инциденты на белорусско-польской границе, он уточнил, что ко всему следует подходить взвешенно и обоснованно.