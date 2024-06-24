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Госсекретарь Совбеза: Беларусь не подталкивает мигрантов наносить вред Польше

Госсекретарь Совета безопасности сказал, что Беларусь не подталкивает мигрантов к нанесению вреда Польше.

Источник: БЕЛТА

Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович в интервью телеканалу «Беларусь 1» подчеркнул, что Беларусь не подталкивает мигрантов к нанесению вреда Польше, пишет БелТА.

— Беларусь никаких шагов не предпринимает. Мы охраняем свою границу, — заявил Вольфович.

Он обратил внимание на то, что мигранты есть, они идут, их не остановишь. Госсекретарь Совбеза уточнил, что это люди, нацеленные на хорошую жизнь на Запада, о которой Запад всегда говорит. Комментируя инциденты на белорусско-польской границе, он уточнил, что ко всему следует подходить взвешенно и обоснованно.

По словам Вольфовича, мигрантов сейчас не более, чем когда-либо. Он также сказал, что нагнетание обстановки со стороны Польши и Прибалтики говорит про их недальновидную политику.