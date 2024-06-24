ЕС принял 14-й пакет санкций против России

Евросоюз также ввел санкции против 27 судов, которые в том числе якобы перевозят российскую нефть и нефтепродукты, несмотря на потолок цен Группы семи (G7). Согласно документу, Евросоюз продолжит закупать российский СПГ, но запретит его реэскпорт.