ЕС принял 14-й пакет санкций против России

«Сегодняшний пакет включает ограничительные меры в отношении еще 116 физических и юридических лиц, ответственных за действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимости Украины или угрожающие им», — отмечается в тексте.
Евросоюз также ввел санкции против 27 судов, которые в том числе якобы перевозят российскую нефть и нефтепродукты, несмотря на потолок цен Группы семи (G7). Согласно документу, Евросоюз продолжит закупать российский СПГ, но запретит его реэскпорт.
Новый пакет санкций включает:
- ограничения на транзит российского СПГ через европейские порты;
- запрет инвестиций, предоставления товаров, технологий и услуг для завершения проектов СПГ, таких как «Арктик СПГ-2» и «Мурманск СПГ»;
- ограничения на экспорт товаров и технологий двойного назначения в отношении 61 фирмы из стран за пределами сообщества, в том числе из Казахстана, Китая, Киргизии, ОАЭ и Турции;
- ограничения приема заявок на регистрацию прав интеллектуальной собственности от российских физических и юридических лиц;
- положения о поддержке исков европейских компаний по компенсации ущерба от ответных действий РФ;
- запрет России на продажу, покупку или ввоз на территорию сообщества культурных и исторических ценностей, «в которых можно заподозрить украинское происхождение»;
- запрет импорта гелия из России и экспорта в РФ марганцевых руд, нескольких видов пластика, редкоземельных элементов, электронных компонентов;
- запрет авиакомпаниям ЕС выполнять чартеры и частные перелеты по всему миру по заказу физических и юридических лиц из России, а также запрет на любые нерегулярные рейсы для россиян над территорией Евросоюза;
- запрет своим не работающим в России компаниям использовать Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) ЦБ РФ (отечественный аналог SWIFT);
- запрет европейским СМИ и НПО получать любое финансирование из России;
- требование от европейских компаний следить за тем, чтобы их «дочки» в третьих странах не обходили санкции против России;
- требование от компаний, зарегистрированных на территории ЕС и продающих военные товары в третьи страны, оценивать риски их реэкспорта в Россию.