Глава Башкирии выразил соболезнования после атаки ВСУ на Севастополь

«23 июня ВСУ нанесли преднамеренный ракетный удар по Севастополю пятью американскими оперативно тактическими ракетами ATACMS. Пострадали более 150 человек, есть погибшие. К сожалению, среди погибших есть совсем маленькие дети», — сказал Радий Хабиров.
Глава региона выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Радий Хабиров также высказался о трагедии в Махачкале и Дербенте. Ранее Константин Толкачев выразил соболезнования в связи с трагедиями в Дагестане и Севастополе.