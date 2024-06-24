Глава Башкирии выразил соболезнования после атаки ВСУ на Севастополь

«23 июня ВСУ нанесли преднамеренный ракетный удар по Севастополю пятью американскими оперативно тактическими ракетами ATACMS. Пострадали более 150 человек, есть погибшие. К сожалению, среди погибших есть совсем маленькие дети», — сказал Радий Хабиров.