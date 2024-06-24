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Глава Башкирии выразил соболезнования после атаки ВСУ на Севастополь

Глава Башкирии Радий Хабиров во время оперативного совещания в ЦУРе выразил соболезнования в связи с атакой ВСУ на Севастополь.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

«23 июня ВСУ нанесли преднамеренный ракетный удар по Севастополю пятью американскими оперативно тактическими ракетами ATACMS. Пострадали более 150 человек, есть погибшие. К сожалению, среди погибших есть совсем маленькие дети», — сказал Радий Хабиров.

Глава региона выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Радий Хабиров также высказался о трагедии в Махачкале и Дербенте. Ранее Константин Толкачев выразил соболезнования в связи с трагедиями в Дагестане и Севастополе.