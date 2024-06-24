Как Мирзиёев встретил монгольского коллегу — фото

В частности, в повестке дня — планы развития конструктивного политического диалога и межпарламентских контактов, наращивания двустороннего товарооборота, реализации проектов кооперации в добывающей отрасли, сельском хозяйстве, животноводстве, легкой промышленности, здравоохранении, сфере транспорта, логистики и других направлениях.