Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как Мирзиёев встретил монгольского коллегу — фото

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух 23—26 июня находится в республике с госвизитом.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. В резиденции «Куксарой» состоялась церемония официальной встречи президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха, который 23—26 июня находится с государственным визитом в республике, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.

На площади перед резиденцией выстроили почетный караул.

«Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев тепло встретил высокого гостя и пригласил его на пьедестал. Военный оркестр исполнил государственные гимны двух стран», — говорится в сообщении.

Лидеры Узбекистана и Монголии обошли строй почетного караула и поприветствовали членов официальных делегаций.

После совместного фотографирования президенты начали переговоры на высшем уровне.

Стороны рассмотрят вопросы дальнейшего расширения и укрепления узбекско-монгольских отношений дружбы и многопланового сотрудничества.

В частности, в повестке дня — планы развития конструктивного политического диалога и межпарламентских контактов, наращивания двустороннего товарооборота, реализации проектов кооперации в добывающей отрасли, сельском хозяйстве, животноводстве, легкой промышленности, здравоохранении, сфере транспорта, логистики и других направлениях.

Лидеры двух стран также обсудят совместные меры, направленные на активизацию культурно-гуманитарных и туристических связей, обменяются мнениями по международной проблематике.

По итогам саммита предусматривается подписание пакета межправительственных и межведомственных документов.

Кроме того, Шавкат Мирзиёев и Ухнаагийн Хурэлсух встретятся с представителями ведущих компаний и деловых кругов, состоится ряд других двусторонних мероприятий.

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух также посетит Хиву, где ознакомится с богатым культурно-историческим наследием узбекского народа.

Шавкат Мирзиеев