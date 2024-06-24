Путин сделал жесткое предупреждение Западу, пишут СМИ

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Визит президента России Владимира Путина в КНДР стал тревожным предупреждением для Запада, пишет The Associated Press.
«За улыбками, воздушными шарами и торжественной церемонией, которые сопровождали визит президента Владимира Путина в Северную Корею на прошлой неделе звучал мощный сигнал: в условиях нарастающей конфронтации с США и их союзниками из-за Украины российский лидер готов бросить небывалый вызов интересам Запада», — пишет издание.
Отмечается, что соглашение, которое Путин подписал с лидером КНДР Ким Чен Ыном, предусматривает взаимную военную помощь Москвы и Пхеньяна в случае нападения на одну из стран. Президент также объявил, что Россия оставляет за собой право предоставить КНДР свои вооружения. Этот шаг может дестабилизировать ситуацию на Корейском полуострове и за его пределами, говорится в статье.
Заключение этого соглашения стало ответом российского лидера на передачу НАТО вооружений Киеву для нанесения ударов по России, пишет издание.
Россия и КНДР по итогам российско-корейских переговоров при участии лидеров стран Владимира Путина и Ким Чен Ына заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
Путин заявил, что и Россия, и КНДР проводят независимую внешнюю политику и не примелют язык шантажа и диктата. Ким Чен Ын же отметил, что заключенный договор носит миролюбивый и оборонительный характер и ускорит создание нового многополярного мира.
Председатель КНДР заявил, что документ развитие сотрудничества двух стран, в том числе в сфере экономики, политики и военного дела. Путин, в свою очередь, сообщил, что Москва не исключает для себя развития ВТС с Пхеньяном в связи с подписанным договором.