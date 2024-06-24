Путин сделал жесткое предупреждение Западу, пишут СМИ

Отмечается, что соглашение, которое Путин подписал с лидером КНДР Ким Чен Ыном, предусматривает взаимную военную помощь Москвы и Пхеньяна в случае нападения на одну из стран. Президент также объявил, что Россия оставляет за собой право предоставить КНДР свои вооружения. Этот шаг может дестабилизировать ситуацию на Корейском полуострове и за его пределами, говорится в статье.