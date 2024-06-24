В Евросоюзе заявили, что могут «закрыть двери» для Грузии

Его слова передает ТАСС.
«Дорога для народов Грузии открыта в ЕС. Однако, если власти продолжат делать то, что они делают, эта дорога будет закрыта. Скоро может быть ограничена финансовая поддержка из Европейского фонда мира, контакты на высоком политическом уровне, а также финансовая поддержка», — сообщил он перед началом заседания в Люксембурге глав МИД стран ЕС.
Он уточнил, что подобные меры «не должны затронуть мирное население».
21 мая во время выступления на Дне независимости Грузии в Берлине премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия планирует стать членом Евросоюза к 2030 году.
В мае парламент Грузии в окончательном третьем чтении принял законопроект об иноагентах.