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В Евросоюзе заявили, что могут «закрыть двери» для Грузии

Евросоюз «закроет дверь» в объединение для Грузии, если правительство этой страны продолжит свою политику, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по прибытии на заседание Совета ЕС.

Источник: Reuters

Его слова передает ТАСС.

«Дорога для народов Грузии открыта в ЕС. Однако, если власти продолжат делать то, что они делают, эта дорога будет закрыта. Скоро может быть ограничена финансовая поддержка из Европейского фонда мира, контакты на высоком политическом уровне, а также финансовая поддержка», — сообщил он перед началом заседания в Люксембурге глав МИД стран ЕС.

Он уточнил, что подобные меры «не должны затронуть мирное население».

21 мая во время выступления на Дне независимости Грузии в Берлине премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия планирует стать членом Евросоюза к 2030 году.

В мае парламент Грузии в окончательном третьем чтении принял законопроект об иноагентах.

ЕС