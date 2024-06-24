В Евросоюзе заявили, что могут «закрыть двери» для Грузии

«Дорога для народов Грузии открыта в ЕС. Однако, если власти продолжат делать то, что они делают, эта дорога будет закрыта. Скоро может быть ограничена финансовая поддержка из Европейского фонда мира, контакты на высоком политическом уровне, а также финансовая поддержка», — сообщил он перед началом заседания в Люксембурге глав МИД стран ЕС.