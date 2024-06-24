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Нового главкома назначили в Вооруженных силах Казахстана

Серик Бурамбаев назначен на должность главнокомандующего военно-морскими силами Вооруженных сил Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В Telegram-канале Акорды появилась информация о том, что распоряжением главы государства Бурамбаев Серик Жаксигалиевич был назначен главнокомандующим военно-морскими силами Вооруженных сил Республики Казахстан.

Также сообщается, что Сакен Бекжанов освобожден от должности главнокомандующего военно-морскими силами Вооруженных сил.

На сайте министерства написано, что Серик Бурамбаев родился 16 апреля 1969 года в городе Павлодаре, он окончил Киевское высшее военно-морское политическое училище. Награжден орденом «Айбын» ІІ степени в 2016 году. Женат, у него 3 детей.

С февраля 2023 года до нового назначения работал начальником департамента территориальной обороны ВС РК — заместителем начальника генерального штаба ВС РК.