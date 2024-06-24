Нового главкома назначили в Вооруженных силах Казахстана

На сайте министерства написано, что Серик Бурамбаев родился 16 апреля 1969 года в городе Павлодаре, он окончил Киевское высшее военно-морское политическое училище. Награжден орденом «Айбын» ІІ степени в 2016 году. Женат, у него 3 детей.