Приморье и провинция Хэйлунцзян укрепляют связи

Сотрудничество в логистике, сельском хозяйстве, спорте и других важных областях обсудили губернатор Приморья Олег Кожемяко и Первый секретарь комитета КПК провинции Хэйлунцзян Сюй Цинь во время официального визита китайской делегации. Стороны договорились укреплять взаимовыгодное партнерство и продолжать работу над совместными проектами.



По словам главы региона, для Приморья эта встреча очень важна: провинция Хэйлунцзян — ценный партнер для края. Во время встречи речь шла о расширении приграничной инфраструктуры.





— Мы готовы работать в этом направлении, переводить на круглосуточный режим работы свои пограничные пункты. Кроме этого, мы договорились подписать соглашение о капитальном строительстве моста на пункте пропуска «Полтавка — Дуннин», — подчеркнул Олег Кожемяко.

