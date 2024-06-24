Приморье и провинция Хэйлунцзян укрепляют связи

Сотрудничество в логистике, сельском хозяйстве, спорте и других важных областях обсудили губернатор Приморья Олег Кожемяко и Первый секретарь комитета КПК провинции Хэйлунцзян Сюй Цинь во время официального визита китайской делегации. Стороны договорились укреплять взаимовыгодное партнерство и продолжать работу над совместными проектами.
По словам главы региона, для Приморья эта встреча очень важна: провинция Хэйлунцзян — ценный партнер для края. Во время встречи речь шла о расширении приграничной инфраструктуры.
— Мы готовы работать в этом направлении, переводить на круглосуточный режим работы свои пограничные пункты. Кроме этого, мы договорились подписать соглашение о капитальном строительстве моста на пункте пропуска «Полтавка — Дуннин», — подчеркнул Олег Кожемяко.
Инвестпроекты в сельском хозяйстве заняли особое место в переговорах. Сотрудничество в этой области должно привести к реализации проектов по агропаркам, растениеводству, животноводству, глубокой переработке.
— Именно с такими компаниями мы будем работать, используя возможности региона при участии Корпорации развития Приморского края и приглашая китайских инвесторов на долгосрочный период. Это было бы взаимовыгодное сотрудничество, — акцентировал глава региона.
Традиционно стороны договорились продолжать культурные, спортивные и туристические обмены.
— Эти переговоры помогли сделать еще один шаг в развитии наших отношений, укреплении дружбы между нашими территориями и народами и взаимовыгодном экономическом и социальном сотрудничестве, — подытожил губернатор Приморья.
В завершение встречи Олег Кожемяко пригласил Первого секретаря комитета КПК провинции Хэйлунцзян возглавить делегацию провинции на девятом Восточном экономическом форуме, который пройдет с 3 по 6 сентября во Владивостоке.