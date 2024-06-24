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Приморье и провинция Хэйлунцзян укрепляют связи

Гуманитарные вопросы и сфера строительства — обсуждаются в первую очередь.

Источник: Primgazeta.ru

Сотрудничество в логистике, сельском хозяйстве, спорте и других важных областях обсудили губернатор Приморья Олег Кожемяко и Первый секретарь комитета КПК провинции Хэйлунцзян Сюй Цинь во время официального визита китайской делегации. Стороны договорились укреплять взаимовыгодное партнерство и продолжать работу над совместными проектами.

По словам главы региона, для Приморья эта встреча очень важна: провинция Хэйлунцзян — ценный партнер для края. Во время встречи речь шла о расширении приграничной инфраструктуры.


 — Мы готовы работать в этом направлении, переводить на круглосуточный режим работы свои пограничные пункты. Кроме этого, мы договорились подписать соглашение о капитальном строительстве моста на пункте пропуска «Полтавка — Дуннин», — подчеркнул Олег Кожемяко.

В области строительства стороны обсудили привлечение китайских специалистов для работы на крупных объектах социального значения. Так, например, рассматривается участие Хэйлунцзянской инвестиционно-строительной корпорации в строительстве музейного и театрально-образовательного комплекса на улице Аксаковской, 3, во Владивостоке, инфекционной больницы на 400 мест и объектов спорта.


Инвестпроекты в сельском хозяйстве заняли особое место в переговорах. Сотрудничество в этой области должно привести к реализации проектов по агропаркам, растениеводству, животноводству, глубокой переработке.

 — Именно с такими компаниями мы будем работать, используя возможности региона при участии Корпорации развития Приморского края и приглашая китайских инвесторов на долгосрочный период. Это было бы взаимовыгодное сотрудничество, — акцентировал глава региона.

Традиционно стороны договорились продолжать культурные, спортивные и туристические обмены.

— Эти переговоры помогли сделать еще один шаг в развитии наших отношений, укреплении дружбы между нашими территориями и народами и взаимовыгодном экономическом и социальном сотрудничестве, — подытожил губернатор Приморья.

В завершение встречи Олег Кожемяко пригласил Первого секретаря комитета КПК провинции Хэйлунцзян возглавить делегацию провинции на девятом Восточном экономическом форуме, который пройдет с 3 по 6 сентября во Владивостоке.