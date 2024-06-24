Председатель Законодательного Собрания Красноярского края Алексей Додатко прокомментировал скандал с вице-спикером Андреем Новаком. «Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего. То, в чем обвиняют Андрея Новака, не связано с его депутатской деятельностью. Но в случае доказательства его вины, он понесет наказание по всей строгости закона», — сказал Алексей Додатко. Председатель краевого ЗС также добавил, что форму парламентской реакции на ситуацию с уголовным делом Андрея Новака определит комиссия по этике в ближайшее время. Напомним, в Красноярске возбуждено уголовное дело в отношении депутата Заксобрания Красноярского края Андрея Новака, подозреваемого в избиении сожительницы. Расследованием дела занимается Следственный комитет.