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Президент России Владимир Путин наградил три воронежские семьи

Указ разместили на портале официального опубликования правовых актов.

Источник: Пресс-служба Президента России

Три воронежские многодетные семьи были удостоены государственных наград за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Указ президента России Владимира Путина разместили на портале официального опубликования правовых актов.

Орден «Родительская слава» присвоили Вере и Александру Филимоновым. Медалями ордена «Родительская слава» были награждены Елена и Алексей Белавины, а также Галина и Иван Лесных.

Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что главного врача Воронежского областного клинического онкологического диспансера Ивана Мошурова наградили орденом Пирогова.

Справка

Орденом «Родительская слава» награждаются родители (усыновители), воспитывающие четырех и более детей. Этой награды удостаиваются социально ответственные семьи, которые ведут здоровый образ жизни, заботятся о здоровье, образовании, физическом, нравственном и духовном развитии своих детей, полном и гармоничном развитии их личности, подают пример в укреплении института семьи и воспитании детей.

Путин Владимир