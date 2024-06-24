Президент России Владимир Путин наградил три воронежские семьи

Три воронежские многодетные семьи были удостоены государственных наград за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Указ президента России Владимира Путина разместили на портале официального опубликования правовых актов.
Орден «Родительская слава» присвоили Вере и Александру Филимоновым. Медалями ордена «Родительская слава» были награждены Елена и Алексей Белавины, а также Галина и Иван Лесных.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что главного врача Воронежского областного клинического онкологического диспансера Ивана Мошурова наградили орденом Пирогова.
Справка
Орденом «Родительская слава» награждаются родители (усыновители), воспитывающие четырех и более детей. Этой награды удостаиваются социально ответственные семьи, которые ведут здоровый образ жизни, заботятся о здоровье, образовании, физическом, нравственном и духовном развитии своих детей, полном и гармоничном развитии их личности, подают пример в укреплении института семьи и воспитании детей.