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В поселении Омской области в последний раз выбрали депутатов

В Павлоградском районе Омской области состоялись дополнительные выборы депутатов.

Источник: Reuters

Всего подлежало замещению четыре вакантных депутатских мандата Совета Богодуховского сельского поселения. По итогам голосования победу одержали четыре представителя от Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Выборы прошли организованно и спокойно. Все возникавшие вопросы решались участниками избирательного процесса в рамках правового поля. Жалобы не поступали. Нарушений законодательства о выборах, которые могли бы повлиять на результаты избирательной кампании, не установлено», — сказал председатель организующей выборы комиссии Владимир Кабачек.

Отметим, на минувшей неделе стало известно, что в Павлоградском районе инициирована процедура по переходу в муниципальный округ.

В случае преобразования советы поселений будут преобразованы в общественные.