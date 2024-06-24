В поселении Омской области в последний раз выбрали депутатов

Всего подлежало замещению четыре вакантных депутатских мандата Совета Богодуховского сельского поселения. По итогам голосования победу одержали четыре представителя от Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Выборы прошли организованно и спокойно. Все возникавшие вопросы решались участниками избирательного процесса в рамках правового поля. Жалобы не поступали. Нарушений законодательства о выборах, которые могли бы повлиять на результаты избирательной кампании, не установлено», — сказал председатель организующей выборы комиссии Владимир Кабачек.