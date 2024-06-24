Эксперты о нелепой инициативе правительства Молдовы: Введение только четырех обязательных предметов в школах приведет к снижению интеллекта учащихся

Компания Intellect Group описала риски такого подхода:
Недостаток базовых знаний в ключевых дисциплинах может ограничить интеллектуальное развитие ребенка, так как разнообразные предметы способствуют всестороннему развитию мышления.
Если ученики не будут изучать широкий спектр предметов, они могут упустить важные аспекты общего образования, что ограничит их мировоззрение и понимание различных культур и наук.
Недостаток базовых знаний может привести к снижению уверенности в своих силах и способностях, что в дальнейшем может повлиять на самооценку и мотивацию к обучению.
Учащиеся могут сделать неудачный выбор, который не соответствует их интересам или будущим карьерным планам, что может привести к снижению мотивации и разочарованию.
Давление со стороны родителей или сверстников может повлиять на выбор ребенка, что может привести к изучению предметов, которые ему неинтересны или не подходят.
А тем временем…
Мнения директоров школ по поводу новой школьной программы, которую Минобразования планирует ввести с 2025 года, разделились.
Самым большим новшеством в концепции развития школьной программы, предложенной министерством, является то, что учащиеся будут изучать только четыре обязательных предмета: румынский язык, математика, первый иностранный язык, всеобщая история и история румын (IV, V и IX и X-XII), науки (I-IV классы), составляющие так называемое «общее ядро общей культуры».
Из 284 руководителей, принявших участие в онлайн-обсуждении новой школьной программы, только 84 заявили, что поддерживают изменения, уточняет enewsmd.