Лукашенко: Беларусь и Ленобласть могут выйти на товарооборот $2 млрд

МИНСК, 24 июн — Sputnik. Беларусь и Ленинградская область выйдут на товарооборот в 1 миллиард долларов по итогам 2024 года, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с губернатором этого российского региона Александром Дрозденко, передает корреспондент Sputnik.
«Мы когда-то мечтали о миллиарде долларов товарооборота, в этом году наши специалисты уверены в том, что мы преодолеем этот рубеж. И думаю, что нам нужно уже сегодня говорить, может быть, о двух миллиардах (в перспективе — Sputnik)», — сказал глава государства.
Президент также отметил, что в Ленинградской области белорусская сторона начала строительство собственных портов.
«В том числе и в Мурманске, а без вас туда никак не попадешь. Поэтому я думаю, что мы можем преодолеть этот двухмиллиардный рубеж (во взаимной торговле — Sputnik) в следующей пятилетке точно. Главная наша цель — идти вперед, вместе, наращивать промышленный, научный потенциал и укреплять технологический суверенитет, о котором так много сегодня говорим», — констатировал белорусский лидер.