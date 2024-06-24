Лукашенко: Беларусь и Ленобласть могут выйти на товарооборот $2 млрд

«Мы когда-то мечтали о миллиарде долларов товарооборота, в этом году наши специалисты уверены в том, что мы преодолеем этот рубеж. И думаю, что нам нужно уже сегодня говорить, может быть, о двух миллиардах (в перспективе — Sputnik)», — сказал глава государства.