Радий Хабиров раскритиковал ситуацию с ростом смертельных ДТП в Башкирии

С начала года произошло 1214 автоаварий, что на 292 происшествия меньше, чем в прошлом году. Пострадали 1486 человек, что на 334 человека меньше по сравнению с прошлым годом. Погибли 166 человек — на 42 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Глава Башкортостана Радий Хабиров 24 июня на оперативном совещании в ЦУР РБ обратил внимание присутствующих на то, что идет рост ДТП со смертельным исходом.