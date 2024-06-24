Обеспечивать казахстанских военных кумысом предлагает депутат

— Но есть проблемы по выводу на рынки. По словам производителей, они не могут выйти на рынки Европы, просят открыть доступ на рынки Китая. Мы сейчас поставляем на рынок ОАЭ. Поэтому мы сейчас убрали ограничение по Китаю, ведем работы во включению в реестр. Если будет спрос, то есть люди, готовые начать работу. Например, в Северном Казахстане есть производитель, который держит лошадей, делает кумыс, но только в объемах, достаточных для обеспечения собственных потребностей. Если же будет спрос, то есть немало людей, готовых к работе, — добавил глава МСХ.