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Компании из Казахстана попали под санкции против России

Евросоюз опубликовал заявление об очередном пакете санкций.

АСТАНА, 24 июн — Sputnik. Казахстанские компании оказались под санкциями Евросоюза якобы за обход ограничения против России, следует из заявления, передает РИА Новости.

По данным агентства, ЕС в 14-м пакете санкций против России расширил персональные ограничения, под них попали 116 физлиц и организаций.

«Пакет включает ограничительные меры в отношении еще 116 физических и юридических лиц, ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

указывается в документе.

Там также сообщается, что под санкции попадают компании из КНР, Казахстана, Кыргызстана, Турции и ОАЭ за якобы обход ограничений против России.

Правда, пока данных о том, какие именно компании оказались под санкциями, неизвестно. Список фигурантов, отмечается в документе, появится позднее, после официальной публикации нового санкционного пакета в официальном журнале ЕС.

Между тем буквально на прошлой неделе в Астане побывал спецпосланник ЕС по санкциям Дэвид О’Салливан.

В свой предыдущий визит в Казахстан в начале года он отметил, что в республике вырос экспорт санкционных товаров, связанных с высокими технологиями, однако ответы Минторговли его «удовлетворили».

Против РФ, граждан страны и организаций с февраля 2022 года по сегодняшний день было введено 13 пакетов санкцией ЕС. Всего под европейскими ограничениями находятся 1725 физлиц и 420 организаций.

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ЕС