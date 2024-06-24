Компании из Казахстана попали под санкции против России

АСТАНА, 24 июн — Sputnik. Казахстанские компании оказались под санкциями Евросоюза якобы за обход ограничения против России, следует из заявления, передает РИА Новости.
По данным агентства, ЕС в 14-м пакете санкций против России расширил персональные ограничения, под них попали 116 физлиц и организаций.
«Пакет включает ограничительные меры в отношении еще 116 физических и юридических лиц, ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».
Там также сообщается, что под санкции попадают компании из КНР, Казахстана, Кыргызстана, Турции и ОАЭ за якобы обход ограничений против России.
Правда, пока данных о том, какие именно компании оказались под санкциями, неизвестно. Список фигурантов, отмечается в документе, появится позднее, после официальной публикации нового санкционного пакета в официальном журнале ЕС.
Между тем буквально на прошлой неделе в Астане побывал спецпосланник ЕС по санкциям Дэвид О’Салливан.
В свой предыдущий визит в Казахстан в начале года он отметил, что в республике вырос экспорт санкционных товаров, связанных с высокими технологиями, однако ответы Минторговли его «удовлетворили».
Против РФ, граждан страны и организаций с февраля 2022 года по сегодняшний день было введено 13 пакетов санкцией ЕС. Всего под европейскими ограничениями находятся 1725 физлиц и 420 организаций.