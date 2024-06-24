Погранполиция Молдовы сможет собирать и хранить информацию о пересекавших госграницу

право Пограничной полиции собирать, обрабатывать и хранить информацию о людях и транспортных средствах, пересекающих государственную границу, которая будет храниться в собственных центрах обработки данных, а также потреблять данные из информационных систем третьих лиц в соответствии с нормативно-правовая база в области обмена данными и интероперабельности;