Погранполиция Молдовы сможет собирать и хранить информацию о пересекавших госграницу

КИШИНЕВ, 24 июн — Sputnik. Пакет поправок в Закон о Пограничной полиции, наделяющий ведомство правом собирать, обрабатывать и хранить информацию о людях и транспортных средствах, пересекающих государственную границу, утвердило правительство на своем заседании 21 июня.
Отмечается, что поправки нацелены на улучшение образовательного процесса и профессиональной подготовки в Министерстве внутренних дел, а также устранение пробелов в существующем законодательстве.
Основные поправки предусматривают следующее:
право Пограничной полиции собирать, обрабатывать и хранить информацию о людях и транспортных средствах, пересекающих государственную границу, которая будет храниться в собственных центрах обработки данных, а также потреблять данные из информационных систем третьих лиц в соответствии с нормативно-правовая база в области обмена данными и интероперабельности;
совершенствование нормативной базы, касающейся компетенции Пограничной полиции по обеспечению поддержания режима государственной границы, режима приграничной зоны, а также режима и общественного порядка в автомобильных, воздушных, речных, портовых и железнодорожных пунктах пропуска через государственную границу;
исключение Центра передового опыта в области пограничной безопасности из организационной структуры Главной инспекции пограничной полиции и его поглощение Академией имени Штефана чел Маре.
Кроме того, иерархическая структура Пограничной полиции претерпит изменения, в ее составе появятся подчиненные подразделения национальной компетенции.