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Погранполиция Молдовы сможет собирать и хранить информацию о пересекавших госграницу

Утверждены поправки к Закону о пограничной полиции для улучшения безопасности границ и более эффективной профессиональной подготовки.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 24 июн — Sputnik. Пакет поправок в Закон о Пограничной полиции, наделяющий ведомство правом собирать, обрабатывать и хранить информацию о людях и транспортных средствах, пересекающих государственную границу, утвердило правительство на своем заседании 21 июня.

Отмечается, что поправки нацелены на улучшение образовательного процесса и профессиональной подготовки в Министерстве внутренних дел, а также устранение пробелов в существующем законодательстве.

Основные поправки предусматривают следующее:

право Пограничной полиции собирать, обрабатывать и хранить информацию о людях и транспортных средствах, пересекающих государственную границу, которая будет храниться в собственных центрах обработки данных, а также потреблять данные из информационных систем третьих лиц в соответствии с нормативно-правовая база в области обмена данными и интероперабельности;

совершенствование нормативной базы, касающейся компетенции Пограничной полиции по обеспечению поддержания режима государственной границы, режима приграничной зоны, а также режима и общественного порядка в автомобильных, воздушных, речных, портовых и железнодорожных пунктах пропуска через государственную границу;

исключение Центра передового опыта в области пограничной безопасности из организационной структуры Главной инспекции пограничной полиции и его поглощение Академией имени Штефана чел Маре.

Кроме того, иерархическая структура Пограничной полиции претерпит изменения, в ее составе появятся подчиненные подразделения национальной компетенции.

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