Бывший полицейский может возглавить Мотовилихинский район Перми

Экс-полицейский может возглавить Мотовилихинский район Перми, сообщает «Ъ-Прикамье».
По данным издания со ссылкой на собственный источник, на пост главы Мотовилихи рассматривается действующий замглавы Пермского муниципального округа Андрей Чернятьев. В городской администрации изданию не прокомментировали эту информацию.
Ранее чиновник служил в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Пермскому краю. Он завершил службу в звании подполковника. На должность заместителя главы округа Чернятьев был назначен в октябре 2021 года.
Напомним, ранее стало известно, что действующий глава Мотовилихинского района Игорь Сальников может покинуть должность 25 июня. В администрации Перми сайту perm.aif.ru сообщили, что никаких кадровых решений не принято.