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Бывший полицейский может возглавить Мотовилихинский район Перми

В администрации рассматривают кандидатуру замглавы Пермского округа.

Источник: Аргументы и факты

Экс-полицейский может возглавить Мотовилихинский район Перми, сообщает «Ъ-Прикамье».

По данным издания со ссылкой на собственный источник, на пост главы Мотовилихи рассматривается действующий замглавы Пермского муниципального округа Андрей Чернятьев. В городской администрации изданию не прокомментировали эту информацию.

Ранее чиновник служил в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Пермскому краю. Он завершил службу в звании подполковника. На должность заместителя главы округа Чернятьев был назначен в октябре 2021 года.

Напомним, ранее стало известно, что действующий глава Мотовилихинского района Игорь Сальников может покинуть должность 25 июня. В администрации Перми сайту perm.aif.ru сообщили, что никаких кадровых решений не принято.