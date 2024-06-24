В Кремле предупредили США о последствиях после удара по Севастополю

«Вовлеченность Соединенных Штатов Америки в боевые действия, непосредственная вовлеченность в боевые действия, в результате которых погибают мирные россияне, это, конечно, не может не иметь последствий. Какие именно — время покажет», — сказал представитель Кремля.
Так он ответил на вопрос журналистов, планирует ли Москва ответные меры в отношении Вашингтона, учитывая, что в атаке накануне применялись американские ракеты.
Сам обстрел Песков назвал варварским. Он добавил, что работают следственные органы.
«Мы прекрасно видим, кто за этим стоит. Президент как раз на прошлой неделе рассказывал о том, кто наводит на цели эти абсолютно сложные в технологическом плане ракеты, кто обеспечивает эти пуски. Это не украинцы», — добавил пресс-секретарь главы государства.
Он призвал представителей СМИ задавать вопросы иностранным журналистам, пресс-секретарям глав государств в Европе и США, «зачем их правительство убивает российских детей».
Украинские войска 23 июня в 12:15 мск нанесли удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Российская ПВО перехватила четыре снаряда. Осколочная боевая часть пятой ракеты взорвалась в воздухе.
Погибли четыре человека: двое детей и двое взрослых. Ранения и травмы различной степени тяжести, по последним данным властей, получил 151 мирный житель, 82 человека госпитализировали, в том числе 27 детей.
Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, специалисты решают вопрос о переводе 15−20 пострадавших в Москву.