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В Кремле предупредили США о последствиях после удара по Севастополю

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Причастность США к ракетному обстрелу Севастополя, в результате которого погибли мирные граждане, будет иметь последствия, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

«Вовлеченность Соединенных Штатов Америки в боевые действия, непосредственная вовлеченность в боевые действия, в результате которых погибают мирные россияне, это, конечно, не может не иметь последствий. Какие именно — время покажет», — сказал представитель Кремля.

Так он ответил на вопрос журналистов, планирует ли Москва ответные меры в отношении Вашингтона, учитывая, что в атаке накануне применялись американские ракеты.

Сам обстрел Песков назвал варварским. Он добавил, что работают следственные органы.

«Мы прекрасно видим, кто за этим стоит. Президент как раз на прошлой неделе рассказывал о том, кто наводит на цели эти абсолютно сложные в технологическом плане ракеты, кто обеспечивает эти пуски. Это не украинцы», — добавил пресс-секретарь главы государства.

Он призвал представителей СМИ задавать вопросы иностранным журналистам, пресс-секретарям глав государств в Европе и США, «зачем их правительство убивает российских детей».

Украинские войска 23 июня в 12:15 мск нанесли удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Российская ПВО перехватила четыре снаряда. Осколочная боевая часть пятой ракеты взорвалась в воздухе.

Погибли четыре человека: двое детей и двое взрослых. Ранения и травмы различной степени тяжести, по последним данным властей, получил 151 мирный житель, 82 человека госпитализировали, в том числе 27 детей.

Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, специалисты решают вопрос о переводе 15−20 пострадавших в Москву.