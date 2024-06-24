В Кремле предупредили США о последствиях после удара по Севастополю

«Мы прекрасно видим, кто за этим стоит. Президент как раз на прошлой неделе рассказывал о том, кто наводит на цели эти абсолютно сложные в технологическом плане ракеты, кто обеспечивает эти пуски. Это не украинцы», — добавил пресс-секретарь главы государства.