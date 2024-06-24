Переговоры лидеров Узбекистана и Монголии: о чем договорились президенты

Для этого правительствам поручили создать совместную рабочую группу по вопросам увеличения товарооборота, проработать вопрос открытия официальных торговых домов в Улан-Баторе и Ташкенте, подготовить к подписанию Соглашение о преференциальной торговле, а также внести предложения по взаимному упрощению условий доступа на рынки.