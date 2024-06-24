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Песков: мирное предложение Путина остается в силе после атаки на Севастополь

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин глубоко соболезнует пострадавшим при атаке ВСУ на Севастополь и нападении в Дагестане. Он добавил, что глава государства пока не планирует выступать со специальным обращением. Мирное предложение, которое президент озвучил ранее, остается в силе несмотря на атаку ВСУ на Севастополь.

Источник: Пресс-служба Президента России

По словам представителя Кремля, Россия понимает, «кто стоит за варварской ракетной атакой на Севастополь». «Мы прекрасно видим, кто за этим стоит. Президент как раз на прошлой неделе рассказывал о том, кто наводит на цели эти абсолютно сложные в технологическом плане ракеты, кто обеспечивает эти пуски. Это не украинцы. Здесь можно обратиться вам как представителям СМИ. Просто спрашивайте у моих коллег, пресс-секретарей в Европе, прежде всего, в Вашингтоне, зачем их правительство убивает российских детей», — отметил он во время пресс-колла.

На уточняющий вопрос, остается ли в силе предложение Путина о мирном урегулировании на Украине, пресс-секретарь ответил утвердительно. «Да. Президент сам отвечал на такой вопрос, если вы помните, он отвечал на пресс-конференции в Ханое, где он объяснил временные рамки», — добавил Песков.

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Песков Дмитрий
Путин Владимир