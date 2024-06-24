Песков: мирное предложение Путина остается в силе после атаки на Севастополь

По словам представителя Кремля, Россия понимает, «кто стоит за варварской ракетной атакой на Севастополь». «Мы прекрасно видим, кто за этим стоит. Президент как раз на прошлой неделе рассказывал о том, кто наводит на цели эти абсолютно сложные в технологическом плане ракеты, кто обеспечивает эти пуски. Это не украинцы. Здесь можно обратиться вам как представителям СМИ. Просто спрашивайте у моих коллег, пресс-секретарей в Европе, прежде всего, в Вашингтоне, зачем их правительство убивает российских детей», — отметил он во время пресс-колла.