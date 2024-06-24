Губернатор Кубани выразил соболезнования после вооруженных нападений в Дагестане

Губернатор Кубани выразил соболезнования от себя и жителей региона после вооруженных нападений в Дербенте и Махачкале. Вениамин Кондратьев направил правительственную телеграмму главе Дагестана Сергею Меликову.
Глава Краснодарского края пожелал дагестанцам сил, мужества и стойкости. По словам Вениамина Кондратьева, преступники жестоко пытались подорвать мир и согласие в многонациональной республике.
«Преклоняемся перед мужеством и героизмом погибших сотрудников полиции, скорбим обо всех жертвах терактов. Прошу передать слова искренней поддержки их родным и близким, пожелания скорейшего выздоровления раненым».
Напомним, вооруженные нападения произошла в Дербенте и Махачкале вечером 23 июня. Боевики атаковали два православных храма, синагогу и пост ДПС. В результате погибли 19 человек, в том числе 15 полицейских.