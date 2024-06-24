Ограничения на экспорт газа и доступ к СМИ. Принят 14-й пакет санкций ЕС против РФ

Также введены запреты европейскому бизнесу на пользование системой СПФС ЦБ РФ. Пакет включает ограничения на доступ к российским СМИ, новые технологические и экспортные ограничения, черный список на 116 персон, имена которых будут озвучены позднее, хотя европейские СМИ уже сообщили, что в этот список, в частности, пошла певица Полина Гагарина за концерты в новым регионах РФ.
ЕС также ввел ряд «люксовых запретов», включая запрет на полеты на частных самолетах на курорты в ЕС.
СПГ
ЕС объявил о введении с весны 2025 года (после переходного периода в девять месяцев) ограничений на транзит российского сжиженного природного газа (СПГ) через европейские порты в третьи страны, а также запретил инвестиции, предоставление товаров и услуг для завершения проектов «Арктик СПГ — 2» и «Мурманск СПГ».
Ранее портал EUobserver подсчитал, что этот сможет блокировать не более €3 млрд, связанных с этими проектами.
Импорт СПГ в страны ЕС полностью разрешен.
Морские перевозки
Евросоюз ввел санкции против 27 судов, которые в том числе якобы перевозят российскую нефть и нефтепродукты, несмотря на потолок цен Группы семи (G7). Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Совета ЕС. Также в этот список включены торговые суда, которые, по мнению ЕС «перевозят военное оборудование для России» и «поддерживают развитие энергетического сектора России — путем перевозки компонентов СПГ или перевалки СПГ».
Этим судам запрещен доступ в порты ЕС и европейскому бизнесу запрещено их страховать или предоставлять им другие виды услуг.
Эти ограничения фактически являются новым санкционным механизмом ЕС против морских перевозчиков, работающих в России или с Россией.
Банковские транзакции
ЕС запретил своим компаниям, не работающим в России, использовать Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) ЦБ РФ (отечественный аналог SWIFT).
«Совет ЕС принял решение запретить использование СПФС — специализированной системы банковских сообщений, разработанной Центральным банком России для нейтрализации эффекта рестриктивных мер. Компаниям ЕС, работающим за пределами России, будет запрещено подключаться к СПФС или альтернативным системам. Также европейским компаниям будет запрещено осуществлять транзакции со структурами, использующими СПФС за пределами России», — говорится в документе.
Евросоюз ввел запрет на транзакции с банками и поставщиками услуг в криптовалюте, которые работают с предприятиями военно-промышленного комплекса (ВПК) России.
Товары двойного назначения
ЕС ввел ограничения на экспорт в Россию ряда промышленных товаров, которые, по мнению Брюсселя, могут быть использованы для военных целей, в частности бортовых самописцев и вездеходов. Пакет ограничивает экспорт девяти категорий товаров двойного назначения, включая микроволновые и антенные усилители, самописцы полетных данных, вездеходы, а также продлевает запреты на экспорт некоторых видов промышленной продукции, химикатов, пластмасс, деталей транспортных средств и машиностроительной продукции.
По данным ЕС, сумма экспорта указанной продукции в РФ в 2021 году составила €5 млрд. Также Евросоюз заявляет о запрете экспорта марганцевой руды, электронных компонентов, некоторых видов пластика и экскаваторов.
ЕС также ввел ограничения на экспорт товаров и технологий двойного назначения в отношении 61 фирмы из стран за пределами сообщества, в том числе из России, Казахстана, Киргизии, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Турции.
Компании, зарегистрированные на территории Европейского союза и продающие военные товары в третьи страны, должны оценивать риски их реэкспорта в Россию.
Алмазы
При этом Евросоюз фактически разрешил ввоз некоторых видов алмазов российского происхождения. В тексте отмечается, что введенный ранее запрет на импорт российских бриллиантов не распространяется на те из них, «которые находились в ЕС или в третьей стране (кроме России), либо были огранены или произведены в третьей стране до вступления в силу запрета на российские бриллианты». Власти сообщества также разрешили «временный импорт или экспорт ювелирных изделий» для проведения торговых выставок или реставрации ювелирных украшений.
Иноагенты в ЕС
ЕС запретил СМИ и неправительственным организациям (НПО) получать любое финансирование из России. При этом это ограничение не распространяется на профессиональную деятельность российских СМИ или блогеров, работающих в ЕС. Подчеркивается, что эта мера не должна препятствовать российским СМИ и их персоналу «проводить профессиональную деятельность в ЕС, включая исследования и интервью».
Ограничение доступа к СМИ
Брюссель с 25 июня ограничит доступ к трем российским СМИ — «РИА Новости», «Известиям» и «Российской газете». Как сказано в сообщении, будут «введены меры по приостановке вещательной или направленной против ЕС деятельности некоторых средств массовой информации».
Прочие меры
ЕС также запретил принимать на своей территории заявки на регистрацию российских прав интеллектуальной собственности, запретил продажу культурных и исторических ценностей, если есть «обоснованные подозрения», что они имеют отношение к Украине, а также запретил любые чартеры и частные перелеты, выполняемые по заказу частных лиц или компаний из РФ, причем Совет ЕС в качестве примера привел чартеры для «посещения курортов».