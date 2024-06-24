Ограничения на экспорт газа и доступ к СМИ. Принят 14-й пакет санкций ЕС против РФ

При этом Евросоюз фактически разрешил ввоз некоторых видов алмазов российского происхождения. В тексте отмечается, что введенный ранее запрет на импорт российских бриллиантов не распространяется на те из них, «которые находились в ЕС или в третьей стране (кроме России), либо были огранены или произведены в третьей стране до вступления в силу запрета на российские бриллианты». Власти сообщества также разрешили «временный импорт или экспорт ювелирных изделий» для проведения торговых выставок или реставрации ювелирных украшений.