Атака на Севастополь и нападения в Дагестане. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин 24 июня в середине дня проведет международный телефонный разговор: «Будем вас информировать».
Глава государства работает в Кремле и встретится с главой ВТБ Андреем Костиным.
О ситуации в Севастополе и Дагестане
Путин «продолжает получать информацию о том, как оказывается помощь» пострадавшим в результате украинской атаки на Севастополь и нападений в Дагестане.
Глава государства «глубоко соболезнует» пострадавшим в результате атаки ВСУ на Севастополь и терактов в Дагестане.
Следствие определит, связаны ли атака на Крым и теракты в Дагестане: «Потом уже можно делать какие-то выводы — одного это ряда [происшествия] или не одного».
Журналисты должны спрашивать представителей официальных лиц США и Европы, чтобы те объяснили, зачем поддерживают убийство российских детей: «Просто задавайте им такой простой вопрос».
«Непосредственная вовлеченность США в боевые действия, в результате которых погибают мирные россияне, не может не иметь последствий».
Россия не получила ни телеграмм соболезнования, ни слов осуждения от недружественных стран после терактов.
Россия понимает, кто стоит за атаками по Крыму и кто обеспечивает пуски ракет.
Путин не планирует выступить со специальным обращением в связи с терактами в Севастополе и Дербенте: «Нет, в настоящий момент — нет».
«Никаких решений» насчет закрытия курортного сезона после ударов ВСУ по Севастополю не принималось.
Кремль не опасается возвращения к ситуации 2000-х годов: «Сейчас другая Россия».
О мирном предложении Путина
Мирное предложение Путина по Украине остается в силе.
О поставках боеприпасов Украине
Россия будет в контактах с Сербией прояснять информацию о том, что часть сербских боеприпасов, продаваемых Западу, попадает на Украину: «Мы видели и слышали эти заявления [президента Сербии Александара] Вучича. Будем разбираться с этой темой в контактах с нашими сербскими друзьями».
О ядерной доктрине
Обсуждение о приведении российской ядерной доктрины в соответствие с реалиями «ведется».
Об американских дронах над Черным морем.
Кремль переадресовал в Минобороны вопрос, могут ли российские военные начать уничтожать американские разведывательные дроны над Черным морем: «Этот вопрос связан с ходом специальной военной операции».