Атака на Севастополь и нападения в Дагестане. Темы брифинга Пескова

Россия будет в контактах с Сербией прояснять информацию о том, что часть сербских боеприпасов, продаваемых Западу, попадает на Украину: «Мы видели и слышали эти заявления [президента Сербии Александара] Вучича. Будем разбираться с этой темой в контактах с нашими сербскими друзьями».