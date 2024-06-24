МИД России пообещал послу США ответные меры за удар по Севастополю

Комментируя этот удар пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков напомнил о недавнем заявлении Владимира Путина, что России известно, кто именно наводит на цели «эти абсолютно сложные в технологическом плане ракеты». «Это не украинцы. Здесь можно обратиться вам как представителям СМИ. Просто спрашивайте у моих коллег, пресс-секретарей в Европе, прежде всего в Вашингтоне, зачем их правительство убивает российских детей», — сказал пресс-секретарь во время пресс-колла.