МИД России пообещал послу США ответные меры за удар по Севастополю

«Подчеркнуто, что США, которые ведут против России гибридную войну и фактически стали стороной конфликта, поставляя ВСУ самые современные вооружения, в том числе использовавшиеся против жителей Севастополя ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями, чье целенаведение и ввод полетных заданий осуществляются американскими военными специалистами, несут равную с киевским режимом ответственность за это злодеяние», — говорится в сообщении МИДа.
Вчера Севастополь был атакован пятью американскими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. У пятой ракеты произошел подрыв осколочной боевой части над пляжем в Севастополе. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека. Погибли четверо.
Комментируя этот удар пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков напомнил о недавнем заявлении Владимира Путина, что России известно, кто именно наводит на цели «эти абсолютно сложные в технологическом плане ракеты». «Это не украинцы. Здесь можно обратиться вам как представителям СМИ. Просто спрашивайте у моих коллег, пресс-секретарей в Европе, прежде всего в Вашингтоне, зачем их правительство убивает российских детей», — сказал пресс-секретарь во время пресс-колла.