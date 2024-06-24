Военные округа преобразуют в управления

«Проектом указа предусматривается лишение военного округа статуса межвидового стратегического территориального объединения, реорганизация объединенного стратегического командования военного округа в управление (военного округа), а также уточнения ряда задач и функций военного округа в существующей организационно-штатной структуре, как стратегического территориального объединения», — говорится в пояснительной записке к проекту указа, составленного Минобороны.
Проект указа подготовлен в связи с изменением организационно-штатной структуры ВС РФ (создание на базе Западного военного округа Московского и Ленинградского военных округов; переподчинение флотов и Каспийской флотилии главнокомандующему ВМФ, армий ВВС и ПВО — главнокомандующему ВКС).
Ленинградский и Московский военные округа, созданные по поручению Путина, приступили к выполнению задач с 1 марта 2024 года.