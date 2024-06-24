Военные округа преобразуют в управления

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Российские военные округа планируется преобразовать из стратегических территориальных объединений в управления, следует из проекта указа президента РФ Владимира Путина ‎ «О внесении изменений в положение о военном округе Вооруженных сил Российской Федерации», опубликованного на портале правовой информации.