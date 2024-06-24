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Военные округа преобразуют в управления

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Российские военные округа планируется преобразовать из стратегических территориальных объединений в управления, следует из проекта указа президента РФ Владимира Путина ‎ «О внесении изменений в положение о военном округе Вооруженных сил Российской Федерации», опубликованного на портале правовой информации.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Проектом указа предусматривается лишение военного округа статуса межвидового стратегического территориального объединения, реорганизация объединенного стратегического командования военного округа в управление (военного округа), ‎а также уточнения ряда задач и функций военного округа ‎в существующей организационно-штатной структуре, как стратегического территориального объединения», — говорится в пояснительной записке к проекту указа, составленного Минобороны.

Проект указа подготовлен в связи с изменением организационно-штатной структуры ВС РФ (создание на базе Западного военного округа Московского и Ленинградского военных округов; переподчинение флотов и Каспийской флотилии главнокомандующему ВМФ, армий ВВС и ПВО — главнокомандующему ВКС).

Ленинградский и Московский военные округа, созданные по поручению Путина, приступили к выполнению задач с 1 марта 2024 года.

Путин Владимир