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Песков прокомментировал поставку боеприпасов на Украину из Сербии

В Кремле озвучили необходимость выяснения информации о возможных поставках боеприпасов Украине из Сербии через третьи страны и намерены обсудить этот вопрос с Белградом.

Источник: AP 2023

Мы видели и слышали эти заявления господина Вучича. Будем разбираться с этой темой в контактах с нашими сербскими друзьями.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Интерфакс»)

Ранее Financial Times сообщала, что с начала СВО Украина могла получить боеприпасы из Сербии на сумму около 800 миллионов евро через третьи страны. Президент Сербии Александр Вучич в интервью изданию подтвердил, что эта цифра близка к истине и что Сербия действительно экспортирует боеприпасы зарубежным партнёрам, но их дальнейшее использование неизвестно Белграду.

Нина Лютикова

Песков Дмитрий