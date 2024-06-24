Песков прокомментировал поставку боеприпасов на Украину из Сербии

Ранее Financial Times сообщала, что с начала СВО Украина могла получить боеприпасы из Сербии на сумму около 800 миллионов евро через третьи страны. Президент Сербии Александр Вучич в интервью изданию подтвердил, что эта цифра близка к истине и что Сербия действительно экспортирует боеприпасы зарубежным партнёрам, но их дальнейшее использование неизвестно Белграду.