ЕС ввел санкции против певца SHAMAN и Полины Гагариной

В черный список попал и актер Иван Охлобыстин.
Как отмечается в документе, эти деятели культуры участвовали в мероприятиях в поддержку Вооруженных сил (ВС) РФ.
Ранее в этот день был принят 14-й пакет антироссийских санкций. Он включает в себя ограничения на транзит российского сжиженного природного газа (СПГ) через европейские порты. Также были введены санкции против 116 физических и юридических российских лиц.
В конце января ЕС ввел санкции в отношении «Лиги безопасного интернета» и ее главы Екатерины Мизулиной. Из заявления объединения следует, что она попала под ограничения якобы за серьезные нарушения прав человека.
Западные страны усилили санкционное давление на РФ после начала спецоперации по защите мирного населения Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Москва предпринимает ответные шаги.