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Оппозиция в Молдавии заявила о закредитованности правящей партии

Нестеровский: власти Молдавии взяли больше кредитов, чем за прошлые 30 лет.

КИШИНЕВ, 24 июн — РИА Новости. Правящая в Молдавии партия «Действие и солидарность» (ПДС) за три года взяла больше кредитов, чем за предыдущие 30 лет, заявил депутат парламента Александр Нестеровский в своем Telegram-канале.

«ПДС набрала кредитов за 3 года больше, чем за предыдущие 30 лет. Но как отдавать их — никто не знает», — написал Нестеровский.

Он отметил, что в страну привлекается миллиарды долларов, но рядовые жители не видят улучшений в стране. «Все эти деньги ушли на реформы, повышение зарплат чиновникам и судьям. Так что от экономии денег для выплаты кредитов пострадают лишь граждане Молдовы. А представители ПДС с румынскими паспортами продолжат поднимать себе зарплаты и брать очередные кредиты у ЕС», — добавил депутат.

Молдавия несколько лет переживает очередную волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в Молдавии достигла рекордных 30,2%. Из-за роста цен на энергоресурсы тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию — почти в четыре раза. В 2023 году инфляция в Молдавии составила 13,4%. Из-за подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране стихийно проходят антиправительственные протесты.