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В офисе Зеленского заявили, что мирной жизни в Крыму быть не должно

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк после террористического удара ВСУ по Севастополю заявил, что мирной жизни в Крыму быть не должно.

Источник: РИА "Новости"

«В Крыму нет и не может быть никаких “пляжей”, “туристических зон” и других фиктивных признаков “мирной жизни”… Крым — это также большой военный лагерь и склад с сотнями прямых военных целей», — написал Подоляк в своем Telegram-канале.

ВСУ 23 июня нанесли преднамеренный террористический удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Погибли четыре человека, в том числе двое детей. Ранения и травмы различной степени тяжести, по последним данным, получили более 151 человек, 82 из них госпитализированы, в том числе 27 детей.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».