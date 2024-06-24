В Кремле рассказали, будут ли закрывать курортный сезон в Крыму

Никаких решений о закрытии курортного сезона в Крыму в связи с террористической атакой на Севастополь, которая произошла 23 июня не принималось. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Никаких решений на этот счет не принималось, и пока по этой теме сказать ничего не могу», — отметил представитель Кремля.
Напомним, киевский режим атаковал Севастополь пятью американскими оперативно-тактическими ракетами «ATACMS», снаряженными кассетными боевыми частями. Четыре из них перехватили средства ПВО. Осколочная боевая часть пятой ракеты разорвалась в воздухе. В результате, по последним данным, погибли четыре человека. Жертвами ракетной атаки стали двое детей и столько же взрослых. Кроме того, еще 153 человека пострадали. Следственный комитет завел уголовное дело. Ведомство квалифицировало трагедию как теракт. В Севастополе ввели режим ЧС.