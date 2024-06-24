Евросоюз ввел санкции против «Уральских авиалиний»

В документе указано, что санкции против авиакомпании введены из-за перевозки военнослужащих в зону специальной военной операции на Украине во время этапа мобилизации. АО «144 БТРЗ» внесли в список, так как предприятие производит бронетанковую технику, которая находится на вооружении ВС РФ.