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Евросоюз ввел санкции против «Уральских авиалиний»

Евросоюз (ЕС) ввел санкции против авиакомпании «Уральские Авиалинии». Как указано в постановлении официального журнала ЕС, под ограничения также попало АО «144 БТРЗ» (144-й Бронетанковый ремонтный завод, Екатеринбург) и основатель РМК Игорь Алтушкин.

В документе указано, что санкции против авиакомпании введены из-за перевозки военнослужащих в зону специальной военной операции на Украине во время этапа мобилизации. АО «144 БТРЗ» внесли в список, так как предприятие производит бронетанковую технику, которая находится на вооружении ВС РФ.

В список также попали артисты Shaman и Полина Гагарина, лагерь «Артек», «Совкомфлот».

Напомним, в марте ЕС ввел санкции против ямальской исправительной колонии № 3 «Полярный волк» из-за смерти оппозиционного политика Алексея Навального. Всего в санкционный список попали две организации и 33 физических лица, в том числе губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

ЕС