Евросоюз ввел санкции против «Уральских авиалиний»

В документе указано, что санкции против авиакомпании введены из-за перевозки военнослужащих в зону специальной военной операции на Украине во время этапа мобилизации. АО «144 БТРЗ» внесли в список, так как предприятие производит бронетанковую технику, которая находится на вооружении ВС РФ.
В список также попали артисты Shaman и Полина Гагарина, лагерь «Артек», «Совкомфлот».
Напомним, в марте ЕС ввел санкции против ямальской исправительной колонии № 3 «Полярный волк» из-за смерти оппозиционного политика Алексея Навального. Всего в санкционный список попали две организации и 33 физических лица, в том числе губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.