В Казахстане хотят отказаться от плановых проверок бизнеса

«Мы будем отказываться от плановых проверок. Со следующего года, с внедрением Налогового кодекса, плановые проверки у нас отменяются. Они будут проводиться в исключительных случаях, когда риски есть неуплаты, и это будут очень редкие случаи. Проведение проверок будет переходить в цифровой формат — через кабинет налогоплательщика», — пояснил Ержан Биржанов.