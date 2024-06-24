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В Казахстане хотят отказаться от плановых проверок бизнеса

Вице-министр финансов Ержан Биржанов в СЦК 24 июня 2024 года поделился хорошей новостью для бизнеса — со следующего года в Казахстане хотят отказаться от плановых проверок бизнеса, сообщает Zakon.kz.

По его словам, в новом Налоговом кодексе предлагается установить принцип доверия и открытости.

«Мы будем отказываться от плановых проверок. Со следующего года, с внедрением Налогового кодекса, плановые проверки у нас отменяются. Они будут проводиться в исключительных случаях, когда риски есть неуплаты, и это будут очень редкие случаи. Проведение проверок будет переходить в цифровой формат — через кабинет налогоплательщика», — пояснил Ержан Биржанов.

Отмечается, что на текущий год запланировано было 1200 таких плановых проверок бизнеса.