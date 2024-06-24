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«Артек» попал под санкции Евросоюза

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн — РИА Новости Крым. Международный детский центр «Артeк» внесен в санкционный список ЕС, говорится в документе, опубликованном в понедельник на сайте Еврокомиссии.

Источник: РИА "Новости"

«Международный детский центр “Артек”, — указано в списке.

По заявлению ЕС, международный детский центр якобы оказывает материальную поддержку действиям, которые «угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

ЕС
санкции