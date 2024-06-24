В Челябинске озвучен список претенедентов на место сенатора

Сегодня стало известно, что туда входят Михаил Молчан (глава Октябрьского района), Сергей Бердников (глава Магнитогорска) и Наталья Котова (мэр Челябинска).
Интересно даже не то, что впервые за последние годы список претендентов полностью состоит из глав муниципальных образований. Интересно, что туда включён глава сельского района, мало известный в региональном политическом поле, но хорошо известный как хозяйственник, глубоко знающий проблемы аграрного сектора. Кандидатура Бердникова — совершенно понятный реверанс в сторону второго по значению города области, а фигура Котовой фигурирует в списке неслучайно. Затеянная ею «революция благоустройства» заметна каждому челябинцу.
Политологи сходятся в мнении, что собранная команда, прежде всего, характеризуется большим опытом «работы на земле». Никто из потенциальных сенаторов не является профессиональным политиком или видным законодателем. Однако, именно в таком подходе виден практицизм Текслера. Он намерен опереться именно на управленческий опыт, на способность расшивать клубок проблем в практической плоскости. Политолог Александр Мельников полагает, что подобный выбор кандидатур продиктован стремлением губернатора поставить в Совет Федерации человека, одинаково искушенного и в аппаратных играх, и в практическом менеджменте, чтобы новый сенатор смог принести региону максимальную пользу.