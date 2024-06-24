В Челябинске озвучен список претенедентов на место сенатора

Политологи сходятся в мнении, что собранная команда, прежде всего, характеризуется большим опытом «работы на земле». Никто из потенциальных сенаторов не является профессиональным политиком или видным законодателем. Однако, именно в таком подходе виден практицизм Текслера. Он намерен опереться именно на управленческий опыт, на способность расшивать клубок проблем в практической плоскости. Политолог Александр Мельников полагает, что подобный выбор кандидатур продиктован стремлением губернатора поставить в Совет Федерации человека, одинаково искушенного и в аппаратных играх, и в практическом менеджменте, чтобы новый сенатор смог принести региону максимальную пользу.