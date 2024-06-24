Подоляк: в Крыму не может быть никаких признаков мирной жизни

«В Крыму нет и не может быть никаких “пляжей”, “туристических зон” и других фиктивных признаков “мирной жизни”», — написал он в Telegram-канале.
Подоляк назвал Крым складом с сотнями прямых военных целей.
23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS.
По последним данным, пострадали 153 человека, четверо погибли.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что никаких решений закрывать туристический сезон в Крыму после атаки не принималось.
24 июня в Министерстве иностранных дел России сообщили о вызове посла США в Москве Линн Трейси из-за украинской атаки на Севастополь американскими ракетами АТACMS.