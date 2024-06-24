Врио губернатора Самарской области пригласил студентов на стажировку

Во время встречи молодые люди задали вопросы руководителю региона об удержании кадров в Самарской области и мерах поддержки для специалистов IT-направления. По словам главы губернии, студентов после обучения готовы взять на работу предприятия региона и платить конкурентную зарплату. Кроме того, в регионе проводят социологические исследования населения.