Врио губернатора Самарской области пригласил студентов на стажировку

Временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев встретился со студентами СНИУ им. академика С. П. Королева. Молодых людей пригласили на стажировку в Правительство области.
Новый глава региона отметил, что в правительстве разрабатывают программу развития губернии на ближайшие несколько лет. Для этого к работе планируют привлечь молодых людей, живущих и работающих в регионе.
— Я бы хотел считать, что вы тоже часть команды людей, которые хотят развивать Самарскую область, — отметил Вячеслав Федорищев.
Во время встречи молодые люди задали вопросы руководителю региона об удержании кадров в Самарской области и мерах поддержки для специалистов IT-направления. По словам главы губернии, студентов после обучения готовы взять на работу предприятия региона и платить конкурентную зарплату. Кроме того, в регионе проводят социологические исследования населения.
Студенты также озвучили предложения по актуализации программы магистратуры, сделать ее более доступной и разнообразной. Помимо этого, обсудили вопрос развития программы стажировок и трудоустройства. Студенты высказали ряд инициатив, которые будут взяты для проработки.