Автопроизводители из Беларуси подали иск против ЕС из-за санкций

Интересы обоих автопроизводителей будут представлять одни и те же адвокаты. Это не первый подобный иск, который подают БЕЛАЗ и МАЗ. При этом зарегистрированы не только их иски, но и аналогичные заявления от крупных бизнесменов, связанных с Беларусью.