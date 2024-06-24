Автопроизводители из Беларуси подали иск против ЕС из-за санкций

МИНСК, 24 июн — Sputnik. Головные компании холдингов БЕЛАЗ и «Белавтомаз» (МАЗ) подали иски в Суд Европейского союза, следует из публикаций в Официальном журнале ЕС.
Иски были поданы еще в мае, а зарегистрированы только сейчас — 24 июня. БЕЛАЗ и МАЗ хотят оспорить решение Совета ЕС о включении их в санкционные списки. Имеются ввиду те санкции, которые принимались после начала специальной военной операции.
Интересы обоих автопроизводителей будут представлять одни и те же адвокаты. Это не первый подобный иск, который подают БЕЛАЗ и МАЗ. При этом зарегистрированы не только их иски, но и аналогичные заявления от крупных бизнесменов, связанных с Беларусью.
Например, санкции решил оспорить и Боголюб Карич, который участвует в таких крупных девелоперских проектах в столице Беларуси, как «Маяк Минска» и «Минск-Мир».
Ранее сообщалось, что в последние годы БЕЛАЗ и МАЗ подпадали по санкции различных западных стран. В том числе США ввели ограничения в отношении этих предприятий в 2023 году. Налагались и санкции Европейского союза.
При этом иски по этому поводу в Суд ЕС подавали и другие госкомпании из Беларуси. ОАО «Белшина» удалось добиться отмены ограничительных мер. Интересы этой компании представляли те же юристы, что и по искам БЕЛАЗ и МАЗ.