Лукашенко выразил соболезнования Путину в связи с терактами в Дагестане

«Решительно осуждаем бесчеловечные нападения на религиозные объекты, целью которых было запугать людей, посеять панику и недоверие друг к другу, нарушить межконфессиональный мир и согласие, существовавшие веками в дружественном Дагестане», — говорится в соболезновании.