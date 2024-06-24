Лукашенко выразил соболезнования Путину в связи с терактами в Дагестане

МИНСК, 24 июн — Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко выразил соболезнования своему российскому коллеге Владимиру Путину в связи с террористическими актами в Дагестане, сообщила пресс-служба главы государства.
«Решительно осуждаем бесчеловечные нападения на религиозные объекты, целью которых было запугать людей, посеять панику и недоверие друг к другу, нарушить межконфессиональный мир и согласие, существовавшие веками в дружественном Дагестане», — говорится в соболезновании.
Лукашенко уверен, что все виновные в совершении данного преступления будут выявлены и понесут наказание.
Белорусский лидер пожелал родным и близким погибших мужества и стойкости в это сложное время, а пострадавшим — скорейшего выздоровления.
Ранее телеграммы со словами соболезнований Путину направили премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и другие.
Теракт в Дагестане.
Злоумышленники в воскресенье атаковали в Дагестане православный храм, синагогу и патрульный пост. В результате в республике вводился режим контртеррористической операции, а в Махачкале объявлялся план «Перехват», перекрывались выезды из города.
Правоохранители ликвидировали пять террористов, также удалось установить их личности.
Возбуждены уголовные дела по п. «б» ч. 3 ст. 205 (террористический акт), ч. 4 ст. 222 (незаконные приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия) и пп. «а», «б» ч. 4 ст. 226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия).
Во время терактов погибли 15 правоохранителей и четыре гражданских лица, среди которых был православный священнослужитель.
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