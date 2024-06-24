В США сделали новое заявление из-за удара ВСУ по Севастополю

Он отметил, что Россия «привлечет США к ответственности» за удар кассетными боеприпасами по мирным жителям.



ВСУ 23 июня нанесли преднамеренный террористический удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Погибли четыре человека, в том числе двое детей. Ранения и травмы различной степени тяжести, по последним данным, получили более 151 человек, 82 из них госпитализированы, в том числе 27 детей.