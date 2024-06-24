Евросоюз наложил санкции на семью челябинского депутата Госдумы Гартунга

ЧЕЛЯБИНСК, 24 июня, ФедералПресс. Под санкции Евросоюза попали жена и сын депутата Госдумы от Челябинской области Валерия Гартунга. До этого ограничительные меры были распространены на Челябинский кузнечно-прессовый завод (ЧКПЗ).