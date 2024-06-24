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Евросоюз наложил санкции на семью челябинского депутата Госдумы Гартунга

ЧЕЛЯБИНСК, 24 июня, ФедералПресс. Под санкции Евросоюза попали жена и сын депутата Госдумы от Челябинской области Валерия Гартунга. До этого ограничительные меры были распространены на Челябинский кузнечно-прессовый завод (ЧКПЗ).

Источник: РИА "Новости"

«В 2012 году ПАО “ЧКПЗ” вошло в Ассоциацию предприятий оборонно-промышленного комплекса Челябинской области. По гособоронзаказу производит артиллерийские боеприпасы Будучи генеральным директором ПАО “ЧКПЗ”, Андрей Гартунг несет ответственность за свои действия и поддерживает материально правительство России», — сказано в официальных интернет-ресурсах ЕС.

Андрей Гартунг является генеральным директором ЧКПЗ. Предприятие попало под санкции в феврале 2024 года. Завод находится в лидерах в сфере машиностроения и кузнечной промышленности. Супруга Валерия Гартунга является мажоритарным акционером ЧКПЗ.

Завод осуществляет свою деятельность, которая является частью источников доходов РФ.

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