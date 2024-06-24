Евросоюз наложил санкции на семью челябинского депутата Госдумы Гартунга

«В 2012 году ПАО “ЧКПЗ” вошло в Ассоциацию предприятий оборонно-промышленного комплекса Челябинской области. По гособоронзаказу производит артиллерийские боеприпасы Будучи генеральным директором ПАО “ЧКПЗ”, Андрей Гартунг несет ответственность за свои действия и поддерживает материально правительство России», — сказано в официальных интернет-ресурсах ЕС.
Андрей Гартунг является генеральным директором ЧКПЗ. Предприятие попало под санкции в феврале 2024 года. Завод находится в лидерах в сфере машиностроения и кузнечной промышленности. Супруга Валерия Гартунга является мажоритарным акционером ЧКПЗ.
Завод осуществляет свою деятельность, которая является частью источников доходов РФ.