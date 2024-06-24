Радий Хабиров вручил бойцу СВО орден генерала Шаймуратова

Уроженец Чишминского района, прапорщик Владислав Ухаль служит инструктором группы спецназначения 45-й отдельной гвардейской бригады специального назначения. В зоне спецоперации служит с 2022 года.
Высокую награду военнослужащий получил за проявленные при исполнении воинского долга героизм и мужество.
— Душа радуется, когда видишь таких замечательных парней — наших земляков. Они, действительно, с запасом жизненной энергии, опыта и настоящего патриотизма, — сказал Радий Хабиров. — Мы обязательно обсудим, как привлекать этих ребят в государственную и общественную жизнь республики.