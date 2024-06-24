Радий Хабиров вручил бойцу СВО орден генерала Шаймуратова

— Душа радуется, когда видишь таких замечательных парней — наших земляков. Они, действительно, с запасом жизненной энергии, опыта и настоящего патриотизма, — сказал Радий Хабиров. — Мы обязательно обсудим, как привлекать этих ребят в государственную и общественную жизнь республики.