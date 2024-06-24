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Радий Хабиров вручил бойцу СВО орден генерала Шаймуратова

Сегодня, 24 июня, в ходе правительственного совещания в ЦУРе глава Башкортостана вручил орден генерала Шаймуратова участнику спецоперации Владиславу Ухалю.

Источник: РИА "Новости"

Уроженец Чишминского района, прапорщик Владислав Ухаль служит инструктором группы спецназначения 45-й отдельной гвардейской бригады специального назначения. В зоне спецоперации служит с 2022 года.

Высокую награду военнослужащий получил за проявленные при исполнении воинского долга героизм и мужество.

— Душа радуется, когда видишь таких замечательных парней — наших земляков. Они, действительно, с запасом жизненной энергии, опыта и настоящего патриотизма, — сказал Радий Хабиров. — Мы обязательно обсудим, как привлекать этих ребят в государственную и общественную жизнь республики.