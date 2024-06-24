Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Токаев в разговоре с Путиным осудил варварский ракетный удар по гражданам в Севастополе

Также он выразил соболезнование в связи с террористическими атаками в Дагестане.

Источник: Акорда

АЛМАТЫ, 24 июн — Sputnik. Касым-Жомарт Токаев позвонил Владимиру Путину, чтобы выразить глубокие соболезнования и солидарность с российским народом в связи с трагическими последствиями террористических атак в Дагестане, сообщила пресс-служба Кремля.

«Касым-Жомарт Токаев также решительно осудил варварский ракетный удар по мирным гражданам в Севастополе», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что Путин поблагодарил его за слова поддержки.

С обеих сторон подчёркнута готовность наращивать взаимодействие по борьбе с терроризмом.

Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя.

По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, в том числе двое детей. Понедельник в Севастополе и Республике Крым объявлен Днем траура.

Путин Владимир