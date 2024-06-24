Токаев в разговоре с Путиным осудил варварский ракетный удар по гражданам в Севастополе

АЛМАТЫ, 24 июн — Sputnik. Касым-Жомарт Токаев позвонил Владимиру Путину, чтобы выразить глубокие соболезнования и солидарность с российским народом в связи с трагическими последствиями террористических атак в Дагестане, сообщила пресс-служба Кремля.
«Касым-Жомарт Токаев также решительно осудил варварский ракетный удар по мирным гражданам в Севастополе», — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что Путин поблагодарил его за слова поддержки.
С обеих сторон подчёркнута готовность наращивать взаимодействие по борьбе с терроризмом.
Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя.
По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, в том числе двое детей. Понедельник в Севастополе и Республике Крым объявлен Днем траура.