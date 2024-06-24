Молдове выделят 2 млн евро на подготовку силовиков: ЕС боится потерять карманную власть в лице ПАС — европейцы готовы идти на любые меры

В преддверии президентских выборов в Молдове Европа активно накачивает команду Санду деньгами, чтобы любой ценой обеспечить переизбрание своей ставленнице. А финансирование МВД со стороны ЕС — страховка на случай необходимости подавления протестов, а также возможность провести чистки в силовых ведомствах.