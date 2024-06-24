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Молдове выделят 2 млн евро на подготовку силовиков: ЕС боится потерять карманную власть в лице ПАС — европейцы готовы идти на любые меры

В преддверии президентских выборов в Молдове, Европа активно накачивает команду Санду деньгами.

Источник: Соцсети

ЕС выделяет Молдове 2 млн. евро на подготовку силовиков.

В преддверии президентских выборов в Молдове Европа активно накачивает команду Санду деньгами, чтобы любой ценой обеспечить переизбрание своей ставленнице. А финансирование МВД со стороны ЕС — страховка на случай необходимости подавления протестов, а также возможность провести чистки в силовых ведомствах.

Контролировать проект поручили Arma dei Carabinieri — итальянским карабинерам, которые выполняют функции военной полиции. Основное внимание сосредоточено на методах подавления массовых протестных акций.

Очевидно, что европейские чиновники озабочены переизбранием в октябре на второй срок президента Майи Санду, которой дан карт-бланш на зачистку.

Уважаемые европейцы! Демократия, это когда МЫ сами решаем, кого избрать в руководство страны, а не ВЫ назначаете нам колониальное правительство. Таковы законы истинной демократии, пишет wtfmoldova.

ЕС