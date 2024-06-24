Минниханов дал поручения по безопасности в школах и переходе на российское ПО

Минниханов также напомнил, что до конца 2024 года государственные компании и учреждения должны перейти на отечественное программное обеспечение. «Совместно с компанией ICL мы ведем работу по переходу республиканских и муниципальных учреждений на операционную систему “Астра Линукс”. Этот процесс нужно завершить уже в ноябре», — подчеркнул он.