Вячеслав Федорищев о трагедии в Севастополе: «Мы оказываем всю необходимую помощь»

«Чудовищная трагедия, непозволительные, непростительные действия вражеских сил. Мы оказываем всю необходимую помощь, — заверил глава региона. — Самое главное — это спасение жизней людей. Этим сейчас занимаются все, кто там находится. Наша задача, как и всей страны — оказывать всемерную поддержку тем, кто пострадал, семьям, тех, кто пострадал и, к сожалению, погиб. Ну и конечно же, делать все от нас зависящее, чтобы русская армия и каждый из нас, оказывая содействие, скорее победили это зло. Самарская область — это опорный регион страны, и мы должны делать все от нас зависящее, чтобы обеспечивать и приближать нашу Победу. Нужно идти вперед и побеждать, Победа будет очень скоро, и она будет за нами».